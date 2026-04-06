Abruzzo disgelo shock | la cascata del Parello esplode in un salto di 90m

Lunedì 6 aprile 2026, nella provincia di Chieti, in Abruzzo, si è verificato un improvviso disgelo tra le località di Quadri e Civitaluparella. Questo evento ha causato l'esplosione della cascata del Parello, che si è trasformata in un grande flusso d’acqua con un salto di circa 90 metri. La scena ha attirato l’attenzione di residenti e visitatori presenti nella zona in quel momento.

Il disgelo improvviso tra Quadri e Civitaluparella, in provincia di Chieti, ha trasformato la cascata del Parello in un imponente flusso d’acqua lunedì 6 aprile 2026. L’evento si è manifestato tre giorni dopo una precipitazione nevosa intensa. L’innalzamento delle temperature ha attivato il processo di fusione della neve, che ha alimentato i corsi d’acqua locali con una potenza insolita. La cascata del Parello, situata in una zona dell’Abruzzo non molto nota, mostra ora la sua massima espressione. Il salto d’acqua precipita nel vuoto per una distanza superiore ai 90 metri, avendo eroso nel tempo la roccia sottostante fino a creare una voragine. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abruzzo, disgelo shock: la cascata del Parello esplode in un salto di 90m Italia, esplode la bombola del gas: la morte prima di pranzo. Paese sotto shockIl profumo del caffè e i piccoli gesti che accompagnano il risveglio sono stati bruscamente cancellati dal rombo assordante di un istante fatale. Abruzzo: pet economy esplode, +48% imprese in 10 anniTeramo e Chieti guidano la pet economy abruzzese: il boom delle imprese artigiane La pet economy in Abruzzo continua a registrare numeri record, con...