Abiti d' epoca e solidarietà la boutique che aiuta le donne vittime di violenza trasloca in centro

Da alcuni mesi, il negozio “Seconda vita”, gestito dall’associazione “Un cuore per tutti”, si è spostato in centro storico a Cesena, in via Vescovado, nei pressi del Duomo. La boutique vende abiti d’epoca e si impegna a sostenere le donne vittime di violenza di genere, offrendo anche spazi di ascolto e incontri di sensibilizzazione. La nuova sede si trova in una zona pedonale, facilmente raggiungibile per i clienti e le persone che cercano supporto.

L'associazione "Un cuore per tutti" riparte dal centro storico. Acquistando o donando materiale usato si finanziano professionisti e volontari impegnati contro la violenza di genere e il bullismo Da pochi mesi il negozio “Seconda vita” dell'associazione Un cuore per tutti - che si occupa di sostegno alla violenza di genere, al bullismo e alle varie dipendenze organizzando incontri e un centro di ascolto - si è trasferito in centro storico a Cesena, in via Vescovado, dietro al Duomo. Per 9 anni circa, il negozio che vende oggetti e abiti usati per mantenere l'attività di sostegno ai più deboli, è stato ospitata all'interno del centro commerciale Le Terrazze, poi, quando è cambiata la gestione, il presidente, Alfonso Ferrara, ha ricevuto un'email con la disdetta ufficiale riguardante gli spazi che occupavano. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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