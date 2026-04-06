Domenica scorsa, un bambino di 8 anni residente a Torino ha perso la vita in un incidente sull’autostrada A21 tra Torino e Piacenza. L’incidente è avvenuto durante un viaggio in moto, coinvolgendo più veicoli. La dinamica precisa e le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. La notizia ha avuto vasta risonanza nelle cronache locali.

Un bambino di 8 anni, residente a Torino, ha perso la vita domenica scorsa in un sinistro avvenuto sull’autostrada A21 tra Torino e Piacenza. Il piccolo viaggiava in sella a una motocicletta condotta dal genitore quando l’impatto con un’auto ha causato il suo decesso. L’evento drammatico si è consumato intorno alle 17, mentre la famiglia stava tornando a casa dopo una gita pasquale. La dinamica ha il coinvolgimento di un veicolo che ha urtato il motociclista proprio mentre quest’ultimo percorreva la corsia dedicata al sorpasso. La forza della collisione ha sbalzato via sia il padre che il figlio. Quest’ultimo è rimasto intrappolato tra le barriere metalliche del guardrail, in un punto critico del territorio di Castello d’Annone, in provincia di Asti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A21, incubo pasquale: bambino di 8 anni muore in moto tra Asti e Torino

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