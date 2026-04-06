A Pompei Le quattro stagioni di Vivaldi con il solista Vincenzo Meriani
A Pompei si tiene un concerto dedicato a “Le quattro stagioni” di Vivaldi, con il solista Vincenzo Meriani. Nel frattempo, l’ensemble Artemus cambia nome in “Orchestra Città di Pompei”, ottenendo un riconoscimento ufficiale che lo qualifica come rappresentante culturale della città. L’evento rappresenta una tappa significativa per la scena musicale locale, coinvolgendo pubblico e artisti in un appuntamento dedicato alla musica classica.
Artemus diventa “Orchestra Città di Pompei”: il riconoscimento istituzionale fa dell’ensemble un ambasciatore culturale per un evento speciale. Con il concerto “Le quattro stagioni” di Vivaldi, in programma sabato 4 aprile 2026 alle ore 20.00 al teatro “Di Costanzo Mattiello” di Pompei (ingresso gratuito), entra nel vivo l’ottava Stagione Concertistica Artemus, giunta al suo terzo appuntamento. Per l’Orchestra Artemus, inoltre, si tratta un evento molto speciale. Il concerto rappresenta infatti l’esordio assoluto in qualità di “Orchestra Città di Pompei”: un riconoscimento istituzionale da parte del Comune, giunto lo scorso 26 marzo, che suggella un percorso artistico consolidato negli anni e che affida all’Orchestra il ruolo di ambasciatrice culturale del territorio. 🔗 Leggi su 2anews.it
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