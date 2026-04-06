A Lora l' aria si riempie di tradizione | Simone suona le campane con il metodo ambrosiano

A Lora, il suono delle campane si fa ascoltare con il metodo ambrosiano, una tradizione radicata nel tempo. Simone si dedica a questa pratica, suonando le campane del paese. In questa località, il campanile rappresenta un elemento caratteristico e molto sentito dalla comunità. Le campane sono parte integrante delle celebrazioni e della vita quotidiana, contribuendo a mantenere vivo il patrimonio culturale locale.

C’è un momento, nei paesi e nei quartieri, in cui il suono delle campane non è solo un richiamo: diventa identità e riempie l'aria di cultura, tradizione e passione. A Lora, quartiere di Como, questo momento è tornato a vivere grazie a un ragazzo di 21 anni, Simone Malinverno, che ha riportato in vita una tradizione antica quanto affascinante: il suono manuale delle campane “a tastiera”, secondo il metodo ambrosiano. Dietro al suono delle campane non c’è solo metallo che vibra. C’è una storia fatta di gesti precisi, di conoscenze tramandate, di ascolto e di sensibilità. Ogni territorio ha sviluppato nel tempo un proprio stile, quasi un dialetto sonoro. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche: Mattarella chiama la madre di Alberto. Il prete suona le campane: "Una festa"

Milano si prepara: Carnevale Ambrosiano 2026 fino al 21 febbraio, tra sfilate, clown e la tradizione di Sant’Ambrogio.Il Carnevale Ambrosiano 2026 a Milano si protrarrà fino al 21 febbraio, culminando con il Sabato Grasso, una tradizione secolare che affonda le...

Si parla di: Ora legale amica dei bambini, come sfruttare l'ora di luce in più; Ma per il lungo ancora niente match | Non vedo l’ora di conoscere Pesaro.