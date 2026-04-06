A Lora l' aria si riempie di tradizione | Simone suona le campane con il metodo ambrosiano

A Lora, le campane risuonano con il metodo ambrosiano, suonate da Simone. In questi luoghi, il suono delle campane non è solo un segnale, ma rappresenta un elemento di identità locale. La tradizione delle campane si tramanda da generazioni e riempie l’aria di un senso di appartenenza e di passione condivisa. Le campane costituiscono un patrimonio culturale che si manifesta nel quotidiano della comunità.

C’è un momento, nei paesi e nei quartieri, in cui il suono delle campane non è solo un richiamo: diventa identità e riempie l'aria di cultura, tradizione e passione. A Lora, quartiere di Como, questo momento è tornato a vivere grazie a un ragazzo di 21 anni, Simone Malinverno, che ha riportato in vita una tradizione antica quanto affascinante: il suono manuale delle campane “a tastiera”, secondo il metodo ambrosiano. Dietro al suono delle campane non c’è solo metallo che vibra. C’è una storia fatta di gesti precisi, di conoscenze tramandate, di ascolto e di sensibilità. Ogni territorio ha sviluppato nel tempo un proprio stile, quasi un dialetto sonoro. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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