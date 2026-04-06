A-Kube universe allo Steri una conferenza per parlare di cultura e creatività al servizio delle imprese

Nello spazio dello Steri si è svolta una conferenza dedicata alla cultura e alla creatività come strumenti al servizio delle imprese. L’evento ha affrontato temi legati all’impegno culturale, alla promozione delle iniziative sociali e alla valorizzazione del territorio, con l’obiettivo di evidenziare progetti e pratiche che uniscono questi settori. La discussione ha coinvolto vari rappresentanti del settore, portando all’attenzione esperienze e approcci diversi.

Mercoledì 8 aprile, alle 16.30, momento di confronto aperto alla città che punta a raccontare e valorizzare le tante intelligenze del territorio L’impegno culturale, la creatività al servizio delle imprese, la valorizzazione delle iniziative sociali e del territorio. Sono i temi della conferenza organizzata da “A-Kube Adv”, mercoledì 8 aprile, alle 16,30, a Palazzo Chiaramonte-Steri, in piazza Marina, a Palermo. Un incontro aperto alla cittadinanza che punta a raccontare e valorizzare tante intelligenze del territorio per un momento di dialogo tra cultura, imprenditorialità e creatività in Sicilia, ma anche a condividere nuove visioni, esperienze e prospettive. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Il dottorato industriale al servizio delle imprese, focus a BeneventoI dottorati industriali rappresentano uno strumento fondamentale per creare un collegamento tra formazione accademica di alto livello ed esigenze di... Leggi anche: Cultura della legalità e servizio allo Stato, presentato a Perugia il libro di Gennaro Capoluongo