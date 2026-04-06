A Eindhoven è sempre festa | storia e record del terzo campionato di fila del Psv

A Eindhoven si festeggia ancora, con il terzo scudetto consecutivo del PSV. La conquista è arrivata grazie al pareggio del Feyenoord in trasferta contro il Volendam. La squadra di Bosz ha così superato la concorrenza e si è assicurata il titolo di campione olandese. La stagione si è conclusa con questa vittoria, consolidando la posizione del PSV nel campionato nazionale.

Col pareggio di ieri sera a Volendam il Feyenoord di Van Persie si è arreso definitivamente e il Psv Eindhoven ha potuto festeggiare il titolo olandese numero 27 con ben 5 turni d’anticipo, il più rapido di sempre: 71 punti contro i 54 dei rivali. Un campionato dominato, il terzo vinto di fila. Gli uomini di Peter Bosz con una media d’eta di 25,3 anni, stanno guidando con 23 successi (su 29 gare) e solo 4 ko, miglior attacco finora con 82 centri (2,8 a match) ma non la migliore difesa, 40 gol subiti (a 31 il Twente e 37 per l’Ajax). E nemmeno il re dei bomber, che al momento è dei rivali del Feyenoord (il giapponese Ueda a 22 gol): in testa fra i marcatori del Psv c’è il 25 centrocampista marocchino Saibari (30 milioni di euro di valore), 14 centri e 8 assist, seguito da Guus Til a 13 reti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - A Eindhoven è sempre festa: storia e record del terzo campionato di fila del Psv Leggi anche: Pronostico PSV Eindhoven-Heerenveen: non c’è proprio storia Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifreCalciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre... Si parla di: Psv Eindhoven campione d'Olanda!; Ivan Perisic fa festa: col suo PSV Eindhoven ha conquistato il titolo della Eredivisie.