50 nocciole al giorno | il controverso metodo Berrino tra i rischi

Un medico epidemiologo noto per i suoi consigli alimentari sta attirando l’attenzione con un metodo che prevede il consumo di 50 nocciole al giorno. Questo approccio, che si discosta dalle raccomandazioni ufficiali, sta influenzando le scelte di molte persone. La sua attività si svolge nel contesto di un dibattito più ampio sulla corretta alimentazione e sulla validità di alcune indicazioni empiriche.

Franco Berrino, medico epidemiologo ed ex direttore del Dipartimento di Medicina Predittiva e Preventiva dell’Istituto di Tumori di Milano, sta influenzando le abitudini alimentari di migliaia di persone attraverso consigli che divergono dalle linee guida scientifiche. Il professionista, noto per aver tenuto corsi di nutrizione a pazienti con tumore al seno, si è trasformato in una figura carismatica capace di riempire teatri e dominare i media televisivi e cartacei. L’impatto di Berrino si manifesta in una serie di raccomandazioni estreme che spaziano dal consumo massiccio di frutta a guscio alla demonizzazione dei latticini e della farina bianca. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 50 nocciole al giorno: il controverso metodo Berrino tra i rischi Leggi anche: In forma per sempre con il metodo gentile di Nataliya Gera e Franco Berrino Tre tipi di tumore in aumento tra i giovani: i rischi per gli under 50L'incidenza dei tumori "early onset", ovvero a insorgenza precoce nella popolazione di età inferiore ai 50 anni, preoccupa gli esperti.