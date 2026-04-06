A 17 anni dal terremoto che nel 2009 devastò l’Abruzzo, si ricorda il dolore di quei momenti. In una dichiarazione, il ministro dell’interno ha affermato che il 6 aprile rappresenta ancora una ferita aperta nel cuore del Paese. Durante le commemorazioni, sono state ricordate le 309 persone che persero la vita nell’evento sismico, avvenuto nel centro Italia.

L’AQUILA – “Il 6 aprile resta una ferita aperta nel cuore del nostro Paese. Oggi ricordiamo commossi le 309 persone la cui vita fu spezzata dalla violenza del terremoto che nel 2009 colpì l’Abruzzo”. Lo ha dichiarato il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi (foto), a 17 anni dal sisma dell’Aquila. “Il mio pensiero va anche a tutti coloro che rimasero feriti e a chi, con dignità e determinazione, ha affrontato il dolore e la devastazione che seguirono al sisma – ha aggiunto – Rinnovo la mia gratitudine alle Forze dell’ordine, ai vigili del fuoco, ai militari, ai volontari della protezione civile e a tutti i soccorritori che, fin dalle prime ore, hanno lavorato senza sosta per salvare vite umane e assistere la popolazione colpita. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - 17 anni dal terremoto dell’Aquila, Piantedosi: “La ferita resta aperta”

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Diciassette anni fa, nel cuore della notte, un violento sisma colpì L’Aquila e l’Abruzzo. Spezzò vite, comunità, abitudini. E lasciò un segno profondo nella nostra Nazione. Una tragedia che scosse tutti gli italiani, capaci allora di rispondere con solidarietà e vicin x.com