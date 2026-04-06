? LIVE! Lecce-Atalanta tutti gli aggiornamenti in diretta

Alle 15 è iniziata la partita tra Lecce e Atalanta. La formazione del Lecce è composta da Falcone, Ndaba, Siebert, Fofana, Veiga, Banda, Ramadani, Tiago Gabriel, Pierotti, Ngom e Cheddira, schierati con il modulo 4-2-3-1. L’Atalanta non ha ancora annunciato la formazione ufficiale. Seguiranno aggiornamenti sui marcatori e gli sviluppi della sfida in tempo reale.

Lecce-Atalanta (calcio d’inizio ore 15). Marcatori: – LECCE (4-2-3-1): Falcone, Ndaba, Siebert, Fofana, Veiga, Banda, Ramadani, Tiago Gabriel, Pierotti, Ngom, Cheddira. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic Arbitro: La Penna Ammoniti: – Espulsi: – BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? LIVE! Atalanta-Udinese 0-1, tutti gli aggiornamenti in direttaAtalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Musah (46' De Roon), Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Kamaldeen; Scamacca. ? LIVE! Pisa-Atalanta 1-1, tutti gli aggiornamenti in direttaPisa-Atalanta 1-1 Marcatori: 83? Krstovic, 87? Durosinmi Pisa (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi (90+2? Bozhinov), Canestrelli, Coppola; Touré, Marin (68?... LIVE Primavera 1 - Round 19 - Atalanta U20 vs Lecce U20 - Live Score & Commentary Gameplay Temi più discussi: Lecce-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Lecce - Atalanta in Diretta Streaming | DAZN IT; Lecce-Atalanta: probabili formazioni e statistiche; Lecce-Atalanta: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Lecce-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa gara tra Lecce e Atalanta è in programma alle ore 15 allo stadio Via del Mare e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com LIVE, Lecce-Atalanta: la cronacaLECCE - La Serie A in campo pure a Pasquetta per il 31esimo turno. Al Via del Mare c'è Lecce e Atalanta, in lizza per obiettivi diversi. trnews.it A Pasquetta, tra chi sceglie la scampagnata al mare con il sole, c'è anche chi non abbandona la fede giallorossa e sceglie Lecce-Atalanta facebook We have kick-off in #Lecce vs. #Atalanta ! Join us on the LIVEBLOG #LecceAtalanta #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com