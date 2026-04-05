Durante l’ultima gara, il ciclista ha dichiarato di essere soddisfatto della propria prestazione, riconoscendo di aver dato il massimo possibile. Era vicino al leader nel momento chiave, ma non è riuscito a mantenere il passo fino alla fine. La corsa si è conclusa con questo atleta che ha comunque mostrato impegno e determinazione, anche se non ha raggiunto il risultato sperato.

Era a ruota di Tadej Pogacar nel momento decisivo, ma le gambe non hanno tenuto. Altra gara di rincorsa per Wout van Aert che dimostra una condizione più che accettabile, ma non riesce ad andare oltre il quarto posto al Giro delle Fiandre, alle spalle comunque di tre fuoriclasse come il già citato Pogacar, Mathieu van der Poel e Remco Evenepoel. Il belga della Visma Lease a Bike commenta la sua prova dopo il traguardo: “ Sono soddisfatto di come ho corso. Questo è il massimo che potevamo ottenere, e con questo dobbiamo essere contenti”. Sullo sviluppo della corsa e l’attacco anticipato della UAE: “Sul Molenberg mi sono trovato un po’ troppo indietro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Wout van Aert: “Sono soddisfatto di come ho corso, è il massimo che potevo ottenere”

Wout Van Aert: “Contento per il terzo posto, solo nel finale ho capito che si poteva lottare per il podio”Tadej Pogacar sfata il tabù e vince la Milano-Sanremo 2026 al termine di un’appassionante testa a testa con Tom Pidcock.

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Temi più discussi: Van Aert è tornato a ruggire. E Affini ci racconta che…; Wout Van Aert e le stampelle nel cestino: il Trentino lo multa di 300 euro; Dwars door Vlaanderen 2026, Wout Van Aert ancora secondo: Non mi sono mai guardato dietro, Ganna è arrivato all'improvviso; Era un gesto simbolico, mi è costato 300 euro, il Trentino non perdona e multa Wout Van Aert: Ho buttato le stampelle in un cassonetto, il video non ha aiutato...

VAN AERT. «PER ME QUESTO È IL PERIODO PIÙ BELLO DELL'ANNO. LA TENSIONE? REGALA BRIVIDI...»Il fiammingo nega di essere tra i favoriti ma la forma è eccellente. Pogacar, Van der Poel ed Evenepoel alla partenza. tuttobiciweb.it

FIANDRE. POGACAR SI AGGIUNGE AL CLUB DEI TRIVINCITORI, 2° VAN DER POEL, 3° EVENEPOEL, 4° VAN AERT, 5° PEDERSENPrima accelerata a 102 km dall'arrivo, la seconda sul Kwaremont, il tandem con VDP fino alla progressione dei -18 ... tuttobiciweb.it

Una multa da 300 euro per aver sbagliato a smaltire le stampelle: protagonista il fenomenale ciclista belga Wout Van Aert Leggi l’articolo tinyurl.com/yjarzh7s - facebook.com facebook

Si corre il Giro delle Fiandre e quest'anno al via c'è anche Remco Evenepoel alla prima partecipazione in carriera. I fiamminghi aspettano un loro corridore sul gradino più alto del podio dal 2012 e sperano in Wout van Aert. Di @giostuzzi x.com