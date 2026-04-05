In Italia, circa 4,9 milioni di cittadini, equivalenti al 10,5% dell’elettorato, si trovano in condizioni di poter esercitare il diritto di voto in un seggio diverso da quello del loro comune di residenza. Questa possibilità, nota come voto fuorisede, riguarda persone che si trovano lontano dalla loro residenza per motivi di studio, lavoro o altri impegni. Attualmente, tuttavia, in Italia non esiste ancora una normativa specifica che regolamenti questa modalità di voto.

Ilreferendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzoha sì fatto registrare una grande partecipazione popolare, ma ha altresì messo in luce un problema drammaticamente presente in Italia:la mancanza del voto fuorisede, ovvero della possibilità per studenti e lavoratori di prendere parte alle tornate elettorali nel comune di domicilio temporaneo. Da normativa, infatti,nel nostro Paese si può votare solamente nel proprio comune di residenza, ma non sempre chi è lontano da casa riesce ad affrontare lunghi e costosi viaggi per tornarci. Per voto fuorisede si intende quel meccanismo che permette a un elettore di votare in un seggio diverso da quello del proprio comune di residenza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Voto fuorisede, l’importanza di una misura ancora non prevista in Italia

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I fuorisede "hanno perso", ancora una voltaI fuorisede non potranno votare al referendum sulla giustizia in programma per domenica 22 e lunedì 23 marzo.

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La legge sul voto fuorisede è stata finalmente approvata Quanto avremmo voluto svegliarci e ricevere una simile notizia! Purtroppo, però, si tratta solo di un Pesce d’Aprile che abbiamo voluto fare a tutte e tutti voi che ci seguite, per sdrammatizzare un po’ : - facebook.com facebook

Per questo referendum costituzionale il nodo del voto fuorisede si è ripresentato in tutta la sua complessità. E per la prima volta, da quando ho il diritto di voto, sono stata costretta a non andare alle urne x.com