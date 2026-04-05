Demi Vollering ha preso il comando durante il Giro delle Fiandre femminile, vincendo sul tratto di Oude Kwaremont. La corsa ha visto anche uno scatto di Pieterse, mentre Vollering ha mantenuto un vantaggio di circa 20 secondi sulla salita. La gara si è svolta tra le strade del Belgio, con i ciclisti che hanno affrontato terreni impegnativi e tratti di pavé.

Sulle pietre dell’Oude Kwaremont, Demi Vollering ha imposto la sua legge nel Giro delle Fiandre femminile. La campionessa europea del team FDJ ha stracciato la concorrenza con un attacco decisivo a pochi chilometri dal traguardo di Oudenaarde. L’olandese ha guadagnato 20 secondi sulle inseguitrici, lasciando dietro di sé Pieterse e Ferrand-Prevot che hanno lottato per il secondo posto. Mentre Longo Borghini ha perso metri sul Koppenberg, la corsa si è decisa sui muri fiamminghi dove solo Vollering ha resistito al ritmo forsennato. La battaglia dei muri e le cadute decisive. A circa sessanta chilometri dalla fine, la gara ha cambiato completamente volto dopo una caduta che ha coinvolto Marlene Reusser e Lorena Wiebes, entrambe fuori dai giochi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vollering domina il Giro: 20? su Oude Kwaremont, Pieterse scatta

LIVE Giro delle Fiandre femminile 2026 in DIRETTA: Vollering se ne va in solitaria sull’Oude Kwaremont!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELLE FIANDRE DALLE 10.

Giro delle Fiandre 2026, novità nel percorso: modifiche e cambiamenti, Oude Kwaremont e Paterberg intoccabiliIl percorso del Giro delle Fiandre 2026 ha subito qualche piccola modifica rispetto all’ultima edizione, ma non cambierà la sostanza della seconda...

Demi Vollering trionfa in solitaria al Giro delle Fiandre femminile. Settima Silvia PersicoMancava nel palmares di una fuoriclasse come Demi Vollering il Giro delle Fiandre, era l'occasione giusta per la neerlandese e non ha tradito. La ... oasport.it

Demi Vollering trionfa in solitaria al Giro delle Fiandre femminileDemi Vollering ha trionfato in solitaria al Giro delle Fiandre femminile, tagliando il traguardo a braccia alzate a Oudenaarde. La campionessa d’Europa ha dominato le pietre fiamminghe. Il momento ... it.blastingnews.com