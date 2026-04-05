Virtus-Reyer | assenze chiave e storia decisiva per la vittoria

Domenica 5 aprile 2026 alle ore 20 si svolgerà al Palasport di Bologna una partita tra Virtus Olidata e Umana Reyer Venezia. La sfida sarà influenzata dalle assenze di alcuni giocatori chiave da entrambe le squadre. La storia delle precedenti confronti tra le due formazioni ha avuto un ruolo importante nei risultati recenti. La partita rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre in questa stagione.

Il Palasport di Bologna si prepara ad accogliere una sfida decisiva tra Virtus Olidata e Umana Reyer Venezia questa domenica 5 aprile 2026 alle ore 20.00, con la trasmissione prevista su LBATV, Uno e Basket. Dopo un turno di riposo nel campionato nazionale e le intense sfide contro Paris e Valencia nell’Eurolega, i felsinei ricevono la squadra veneta, che arriva sul campo reduce da una pesante sconfitta contro Trento. La gara, valida per il calendario del campionato, vedrà l’arbitraggio di Carmelo Lo Guzzo, Fabrizio Paglialunga e Alessandro Nicolini. La storia dello scontro è lunga: si tratta della centonovesima partita tra le due società, dove Bologna ha storicamente dominato con un saldo di 65 vittorie contro 43, vantando un netto vantaggio anche nelle gare casalinghe (43-10). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Virtus-Reyer: assenze chiave e storia decisiva per la vittoria Leggi anche: Virtus a Napoli: sfida decisiva con nuovi acquisti e assenze chiave Leggi anche: Basket B Nazionale, si avvicina la sfida chiave per la salvezza con Fabriano: "Sono fiducioso che possa arrivare la prima vittoria esterna». Virtus, Marchi: "Mercato fermo, per ora» Virtus Bologna vs Reyer Venezia: i 12 di Jakovljevic, diretta testualeI 12 di Jakovljevic: Edwards, Niang, Accorsi, Smailagic, Alston, Hackett, Ferrari, Morgan, Diarra, Jallow, Diouf, Akele. La preview: Amici di Pianetabasket, un saluto da Davide Trebbi dove ... pianetabasket.com Virtus Bologna vs Reyer Venezia la diretta testuale ( 7 - 10 al 7’)PRIMO QUARTO: Palla due alzata si inizia! Jallow prende centro dell'area, Tessitori risponde subito, Edwars penetra anche lui, Venezia sbaglia tiri semplici, Virtus perde due palloni poi Edwards in is ... pianetabasket.com