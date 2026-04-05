Virtus Morgan non basta | la Reyer Venezia espugna l' Arena in volata

La Virtus Olidata affronta la sfida casalinga contro l’Umana Reyer Venezia, che si impone in una partita decisa negli ultimi secondi. La squadra di casa si mostra determinata, ma commette errori nei momenti cruciali, permettendo agli avversari di ottenere la vittoria. Morgan fornisce una prestazione significativa, anche se non basta a evitare la sconfitta. La partita si conclude con il punteggio a favore della Reyer Venezia.

Smailagic e Morgan trascinano i bianconeri fino alla parità a 150" dalla fine, ma la freddezza di Wiltjer e il dominio di Tessitori regalano il successo agli orogranata Una Virtus Olidata orgogliosa ma poco lucida nei momenti chiave cade tra le mura amiche contro un’Umana Reyer Venezia solida e cinica. Finisce 82-86 al termine di una sfida vissuta costantemente sui binari dell’equilibrio, decisa solo dai tiri liberi conclusivi di Wiltjer dopo che Bologna aveva accarezzato il sogno della rimonta L'avvio è di marca bianconera con le incursioni di Jallow ed Edwards, ma Venezia risponde colpo su colpo grazie alla fisicità di Tessitori e allo spettacolo dell'asse Cole-Parks. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Euroleague, alla Virtus non basta il cuore: il Partizan espugna l'Arena. Preoccupazione per VildozaUna battaglia di nervi, fisico e cuore, che però non regala il sorriso alla Virtus Bologna.

Virtus, il cuore non basta: Edwards ne mette 35, ma il Fenerbahce espugna l'ArenaNonostante una prestazione monumentale dell'ex Giallo e Blu marino, le Vu Nere cadono nel finale.

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Settimana da incubo: la Virtus Bologna k.o. 82-86 anche contro la Reyer Venezia facebook

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