Verona ha vinto la prima partita delle semifinali scudetto contro Civitanova con un punteggio di 3-0, conquistando i set rispettivamente con i punteggi di 34-32, 25-21 e 25-21. Keita e Souza sono stati i protagonisti della serata, contribuendo alla vittoria della squadra. La gara si è disputata in un palazzetto pieno di tifosi, con Verona che ha mostrato un buon livello di gioco. La serie prosegue con la seconda sfida prevista in trasferta.

Verona ha sconfitto Civitanova per 3-0 (34-32; 25-21; 25-21) nella gara-1 della semifinale scudetto di volley maschile, portandosi così in vantaggio nella serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre si qualifica all’atto conclusivo, da disputare contro chi avrà la meglio nel confronto tra Perugia e Piacenza). La seconda forza della stagione regolare di Superlega ha avuto la meglio di fronte al proprio pubblico del PalaMagis, regalandosi una bella Pasqua contro la sesta classificata del campionato, che nei quarti di finale aveva eliminato Trento (Campioni d’Italia) e che era reduce dall’eliminazione nei quarti di Champions League.... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Verona schianta Civitanova: scatto nella semifinale scudetto, Keita e Souza scatenati

Verona firma il ribaltone a Milano: Keita e Souza show, due match-point annullati e 2-0 nei playoffVerona ha avuto la meglio nel rovente braccio di ferro con Milano e si è imposta per 3-2 (25-27; 20-25; 25-16; 25-22; 17-15) nella gara-2 dei quarti...

Volley, Verona mostra i muscoli a Civitanova e giocherà la finale di Supercoppa Italiana: Keita-Darlan showLa compagine veneta è stata più accorta, attenta e pimpante nei roventi finali dei primi due set, decisi ai vantaggi: nel primo parziale ha annullato...