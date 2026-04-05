Un nuovo americano per l’Unieuro per la corsa salvezza | ufficiale Damion Rosser

La Pallacanestro 2.015 Forlì ha annunciato l’ingaggio di Damion Rosser, un nuovo giocatore proveniente dagli Stati Uniti. La squadra punta su di lui per rafforzare la rosa nelle gare decisive della stagione. La società ha comunicato l’accordo con l’atleta, che si unisce al roster in vista delle prossime partite. La decisione arriva in un momento di particolare importanza per la squadra, impegnata nella corsa salvezza.

Nelle 9 partite disputate in Israele, Rosser ha viaggiato a 7,1 punti di media, conditi da 3,9 rimbalzi e 1,1 assist, tirando con il 55,6% dal campo ed il 35,5% dall’arco in 18 minuti di utilizzo Nuovo innesto per la Pallacanestro 2.015 Forlì per il rush finale della stagione. La società ha ingaggiato l’americano Damion Rosser. Nato a McDonough, in Georgia, il 24 agosto 1999, Rosser è un playmaker di 192 cm uscito dalla New Orleans University. Nella stagione 202425 transita prima in Austria e quindi dalla Repubblica Dominicana, per poi approdare, quest’anno, all’Hapoel Holon, nella Winner League israeliana, poi interrotta a causa del conflitto bellico del Medio Oriente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Ufficiale, Pazienza è il nuovo allenatore del Foggia: "Uniti e compatti per conquistare la salvezza"Il nuovo tecnico rossonero sarà affiancato dal vice Antonio La Porta e dal preparatore atletico Leandro Zoila.

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Forlì si rinforza con Damion Rosser per sostituire Demonte Harper. L'esterno statunitense classe 1999, prodotto della New Orleans University, in questa stagione ha vestito la maglia dell'Hapoel Holon. - facebook.com facebook