Turista aggredita nella notte | denunciato giovane a Minori

Nella notte a Minori, in Costiera Amalfitana, si è verificata un'aggressione ai danni di una turista straniera nel quartiere San Pietro, a breve distanza dal centro del paese. La donna è stata colpita in un vicolo durante le prime ore del mattino. Un giovane è stato identificato e denunciato in relazione all'episodio. La dinamica dei fatti e le indagini sono ancora in corso.

L' accusa al momento è di percosse, anche in considerazione del mancato referto medico nella notte dei fatti. Le indagini sono in corso Secondo quanto ricostruito, intorno alle 2:00 la giovane, una 23enne di nazionalità austriaca, sarebbe stata strattonata, colpita e trascinata per i capelli da un ragazzo del posto, al culmine di un incontro avvenuto nel corso della serata. Le urla della vittima hanno svegliato diversi residenti, alcuni dei quali sono intervenuti, insieme a un cittadino che ha allertato i carabinieri, mettendo in fuga l’aggressore. Sul posto sono giunti i militari del Nucleo Radiomobile, che hanno raccolto le prime testimonianze. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Tensione a Minori dove una turista straniera sarebbe stata aggredita da un giovane del posto qualche ora dopo la conclusione della processione del Venerdì Santo facebook

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