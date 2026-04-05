Trungelliti | a 36 anni la prima finale ATP e un record storico

A 36 anni e 190 giorni, Marco Trungelliti si prepara a disputare la sua prima finale ATP in carriera al torneo del Grand Prix Hassan II di Marrakech. Nella semifinale, ha sconfitto il campione in carica, Luciano Darderi, assicurandosi così un posto in finale. Questa partita rappresenta un traguardo importante per il tennista, che non aveva mai raggiunto prima questo livello nel circuito maggiore.

Marco Trungelliti, a trentasei anni e 190 giorni, sta per affrontare la sua prima finale ATP in carriera al Grand Prix Hassan II di Marrakech, dove ha battuto il campione in carica Luciano Darderi. L’atleta argentino, pur non essendo italiano, rappresenta un caso studio unico sulla resilienza sportiva che risuona profondamente con le sfide del tennis nazionale. La vittoria contro Darderi, ottenuta con il punteggio di 6-4, 7-6(2), ha permesso a Trungelliti di diventare virtualmente il numero 75 mondiale, con la possibilità di salire fino alla 63esima posizione in caso di trionfo nel titolo. Questo risultato storico lo rende il giocatore più anziano ad accedere per la prima volta nella top100 dopo aver superato i 35 anni, un traguardo mai raggiunto da nessuno dal 1968. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trungelliti: a 36 anni, la prima finale ATP e un record storico Marrakech, Trungelliti elimina Darderi e vola in finale a 36 anniL’argentino batte il campione in carica 6-4 7-6 e, a 36 anni, diventa il più anziano di sempre a raggiungere la sua prima finale Atp. LIVE Darderi-Trungelliti, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: l’azzurro insegue la finale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Luciano... Marco Trungelliti firmó una de las historias más llamativas del tenis argentino en 2026. Con su… Temi più discussi: A 36 anni arriva nell’élite del tennis: Trungelliti entra in top 100 dopo una carriera di sacrifici nei Challenger; L'incredibile storia di Trungelliti, top 100 a 36 anni. Denunciò una combine, ora è in finale a Marrakech; Trungelliti, l'ammazza italiani: Darderi ko a Marrakech dopo Cecchinato a Kigali. A 36 anni prima finale Atp; Il tennis controtempo di Marco Trungelliti: l'argentino entra a 36 anni in top 100. Tennis, l'impresa di Marco Trungelliti: a 36 anni conquista la sua prima finale ATPTraguardo storico per l’argentino con cittadinanza italiana, che supera Luciano Darderi in semifinale in due set e diventa il più anziano nell’era Open a centrare la sua finale ... rainews.it Marrakech, anche Darderi sbatte su Trungelliti: a 36 anni è il più anziano debuttante in una finale ATPTennis ATP 250 Marrakech, per Darderi arriva una frenata inattesa: il 36enne Trungelliti continua a stupire il mondo, regalandosi la prima finale ATP della carriera ... sport.virgilio.it Il trentaseienne italoargentino Marco Trungelliti è il più anziano tennista ad entrare nella top 100 ATP. Non è bello, ma accanto a sé ha mille donne se... Se sono presenti nel pubblico . Niente...volevo far lo spiritoso. Comunque, Trungelliti idolo assoluto che facebook LA FAVOLA DI MARCO TRUNGELLITI Sconfiggendo Luciano Darderi a Marrakech, il tennista argentino diventa il giocatore più anziano della storia a raggiungere la sua prima finale ATP Inoltre, Trungelliti è adesso anche il giocatore più anziano della st x.com