Trump sposta di nuovo l’ultimatum all’Iran? L’appuntamento e l’ultima minaccia | Aprite Hormuz o finirete all’inferno – La diretta

Nel trentasettesimo giorno di tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, le forze speciali americane hanno recuperato un secondo pilota disperso nel territorio iraniano, due giorni dopo l’abbattimento di un velivolo F-15E. Nel frattempo, il governo statunitense ha nuovamente minacciato l’Iran, chiedendogli di aprire lo stretto di Hormuz, altrimenti rischia conseguenze gravi. La situazione rimane molto tesa e in continuo aggiornamento.

Nel trentasettesimo giorno del conflitto, le forze speciali americane hanno recuperato il secondo pilota disperso in territorio iraniano dopo l’abbattimento dell’F-15E avvenuto venerdì. «Sta bene. Una delle operazioni di salvataggio più audaci di sempre», ha commentato a caldo Donald Trump. Teheran smentisce la ricostruzione. Nel frattempo gli Stati Uniti hanno dispiegato missili stealth a lungo raggio, alzando ulteriormente la tensione militare nella regione. L’ultimatum di Trump e la risposta iraniana: «Disperato». Sul fronte diplomatico, Trump ha rinnovato la minaccia di colpire le infrastrutture vitali dell’Iran se Teheran non accetterà un accordo di pace e non riaprirà lo Stretto di Hormuz entro lunedì. 🔗 Leggi su Open.online

Il pilota Usa salvato in Iran «è ferito gravemente», Trump minaccia le centrali nucleari di Teheran: «Aprite Hormuz pazzi bastardi o finirete all’inferno» – La direttaNel trentasettesimo giorno del conflitto, le forze speciali americane hanno recuperato il secondo pilota disperso in territorio iraniano dopo...

“Aprite lo stretto di Hormuz o sarà l’inferno”. Ultimatum di Trump all’Iran: domani l’accordo?Parole dure, definitive, un ultimatum che potrebbe preludere all’attacco più devastante finora portato sull’Iran o al contrario a un accordo vero di...

Temi più discussi: Iran: Trump definisce lo Stretto di Hormuz 'Stretto di Trump'; Voli estivi a rischio cancellazione? Quali sono le destinazioni meno critiche? Come organizzare le vacanze in tempo di guerra; Trump minaccia l’Iran: Aprite lo Stretto o vivrete l’inferno. Ma credo che domani ci sarà l’accordo. Teheran: Stai bruciando l’America; Finta gaffe di Trump: Devono riaprire lo Stretto di Trump... Volevo dire Hormuz.

L'ultimatum di Pasqua, Trump minaccia l'Iran: «Aprite lo Stretto di Hormuz o faccio saltare tutto in aria»Donald Trump torna a minacciare l’Iran. Nel giorno di Pasqua, con un post dal linguaggio molto esplicito lancia un nuovo ultimatum, che suona più o meno così: o l'Iran riapre lo Stretto di Hormuz, o ... gds.it

Forse Trump ha spostato di nuovo l’ultimatum all’IranDandogli tempo fino a martedì sera per riaprire «quel cazzo di stretto», cioè Hormuz: tutti gli aggiornamenti sulla guerra in Medio Oriente ... ilpost.it

Trump minaccia ancora l’Iran: “Aprite Hormuz o prendo il petrolio”. Ma apre al dialogo: “Credo accordo entro domani” x.com

Donald Trump minaccia di colpire "martedì" le centrali elettriche e i ponti in Iran, se Teheran non aprirà lo Stretto di Hormuz. «Martedì in Iran sarà la Giornata della Centrale Elettrica e la Giornata del Ponte, tutto in uno. Non ci sarà niente di simile!!! Aprite il mal facebook