Tromello picchiato nel retro di un supermercato per un video su TiktTok | paura per un 17enne

A Tromello, nel Pavese, un ragazzo di 17 anni è stato aggredito nella zona retro di un supermercato durante una discussione nata da un video pubblicato su TikTok. Secondo quanto riferito, un giovane di 24 anni ha colpito il 17enne con una testata al volto e ha tentato di ferirlo con un taglierino. La vicenda si è conclusa con il ferimento del ragazzo e l’intervento delle forze dell’ordine.

Tromello (Pavia), 5 aprile 2026 – Una lite per un video su TikTok è costata cara a un ragazzo di 17 ann i, rimasto ferito per essere stato colpito con una testata al volto da un giovane di 24 anni che ha pure cercato di ferirlo con un taglierino. È accaduto a Tromello, centro della Lomellina in provincia di Pavia, in un'area dietro un supermercato. Secondo quanto è stato accertato da i carabinieri, il 17enne, mentre stava registrando un video che avrebbe voluto pubblicare su TikTok, ha ripreso indirettamente il 24enne che era in compagnia di alcuni amici. Il minorenne ha rifiutato di cancellare il filmato, come gli era stato chiesto. Ne è nata un'accesa discussione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tromello, picchiato nel retro di un supermercato per un video su TiktTok: paura per un 17enne Teramo, 17enne disabile picchiato e gettato nel cassonetto: la denuncia del padreIl padre del giovane, Roberto, sottolinea che non si tratta di semplici ragazzate o bravate, ma di vero e proprio bullismo. Picchiato a sangue nel parcheggio del supermercato: caccia agli aggressori mascheratiAd Avellino un uomo di 40 anni finisce in ospedale dopo essere stato aggredito da un gruppo di incappucciati nel parcheggio del Dodeca.