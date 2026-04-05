Tradito dal vicolo cieco | il ladro di Abarth resta imprigionato e viene arrestato dalla polizia

Un uomo accusato di aver tentato di rubare un'auto di piccola cilindrata è stato arrestato dalla polizia dopo un breve inseguimento. L’episodio si è verificato in un vicolo molto stretto, dove le difficoltà di manovra hanno impedito al sospetto di fuggire. Il ladro, che aveva tentato di scappare appena visto arrivare le forze dell’ordine, è stato fermato sul posto e portato in questura.

Il ventiquattrenne è stato bloccato poco dopo che aveva rubato un'auto a Palma di Montechiaro. A impedire la fuga è stata l'impossibilità di manovra in una strada troppo stretta e il fulmineo intervento degli agenti Ha tentato di scappare. Il fulmineo intervento della polizia e le difficoltà di manovra in un vicolo molto stretto glielo hanno impedito. Ventiquattrenne catanese arrestato, quasi in flagranza, per furto aggravato d'auto. È accaduto all'ingresso di Licata dove il giovane è stato intercettato e bloccato. Il furto di auto, una Fiat Cinquecento Abarth, è stato compiuto invece nella vicina Palma di Montechiaro. Diramato l'allarme per furto d'auto, i poliziotti del commissariato di Licata hanno ritrovato la macchina nei pressi di una strada privata lungo la statale 115. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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