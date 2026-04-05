Portobello, la serie HBO di Marco Bellocchio, è il tassello che va a comporre il quadro con cui l’autore mette in scena la propria visione del bel Paese, l’Italia, fin dalla celeberrima opera d’esordio, ossia I pugni in tasca, 1965, recentemente riproposta in sala. Consideriamo gli ultimi due film, su piattaforma, sei ore circa ciascuno, ossia Esterno notte, 2022, sulla vicenda Moro, e quest’ultimo, riguardante il caso giudiziario che vide Enzo Tortora accusato di filiazione camorristica. Tanto il leader politico che il noto presentatore, anzi conduttore, per Bellocchio, sono due martiri, e anche marziani. Vediamo perché. Marco Bellocchio (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Tortora e Moro: gli alieni martiri di Marco Bellocchio

Il caso Enzo Tortora secondo Marco Bellocchio: debutta “Portobello”La vicenda giudiziaria di Enzo Tortora secondo Marco Bellocchio: dopo la presentazione in anteprima all’82esima mostra del cinema di Venezia,...

Portobello e l’altra faccia della celebrità: Marco Bellocchio trasforma il caso Tortora in un cult sIl 20 febbraio 2026 HBO Max debutterà in Italia con la serie “Portobello”, firmata Marco Bellocchio, che ripercorre il controverso caso giudiziario...

Temi più discussi: Al Modernissimo Marco Bellocchio e la solitudine di Enzo Tortora; Sono Pasolini, Moro e Tortora per ricordare l’abisso italiano; Portobello - La recensione della serie di Bellocchio sul caso Tortora; Portobello – La recensione.

Bellocchio, le mie serie su Moro e Tortora non ideologiche- RIMINI, 24 GIU - Serie come Esterno notte, sul rapimento e l'uccisione di Aldo Moro, e ora Portobello sull'arresto e la terribile vicenda giudiziaria vissuta da Enzo Tortora, al debutto nel 2026 su ... ansa.it

Bellocchio e Gifuni: Tra la morte di Aldo Moro e il caso di Enzo Tortora c'è un filo rossoDal 20 febbraio sulla piattaforma Hbo Max Marco Bellocchio riapre la ferita del caso Tortora: esce la serie in 6 episodi Portobello che racconta la vicenda del popolarissimo Enzo arrestato per camorra ... ilmessaggero.it

Due anni fa il regista Marco Bellocchio, ospite in sala al CineMancini, dedicava al nostro spazio culturale parole importanti, che non dimentichiamo. È per noi un grande privilegio poterlo accogliere nuovamente, mercoledì 8 aprile alle 19:45, per un incontro co - facebook.com facebook

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