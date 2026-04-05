Torino chiudono il suk ma gli abusivi continuano Fdi | Al Comune piace l' illegalità?

A Torino, nel fine settimana, numerosi venditori abusivi sono tornati a occupare le strade della Circoscrizione 7, tra Porta Palazzo, Borgo Dora e le vie limitrofe. Nonostante la chiusura del mercato storico, gli ambulanti senza autorizzazione continuano a operare, creando una presenza costante in diverse zone della zona. La situazione ha suscitato dure critiche da parte di alcuni esponenti politici, che hanno accusato l’amministrazione comunale di tollerare l’illegalità.

Un sabato pieno di venditori abusivi nella Circoscrizione 7. Porta Palazzo, Borgo Dora (Ponte Mosca, Lungo Dora Agrigento, Ponte Carpanini), Via Carcano e dintorni (Via Ravina, Via Varano). Il tutto nell'indifferenza di chi amministra la Città. Per la sinistra gli abusivi non sono una priorità, si riempiono solo di parole tipo povertà e fragilità ma in realtà coprono solo l'illegalità. Nonostante la chiusura ufficiale del mercato del libero scambio (Suk) di questi due giorni, la situazione nelle aree limitrofe a via Carcano è fuori controllo. Nella giornata di ieri e di oggi, un "fiume" di venditori abusivi ha invaso via Carcano, via Ravina e via Varano, confermando l'inefficacia delle attuali misure di contenimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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