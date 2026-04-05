Secondo alcune indiscrezioni diffuse da un informatore, l’attore potrebbe interpretare il ruolo di antagonista nel nuovo film ispirato alla serie televisiva Miami Vice. La notizia ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali da parte dei produttori o della casa di produzione coinvolta nel progetto. Nessun dettaglio sulla trama o sul personaggio interpretato è stato comunicato.

Le voci di corridoio diffuse dallo scooper Daniel Richtman indicano che Tom Cruise potrebbe interpretare il ruolo del cattivo nel nuovo adattamento cinematografico della serie Miami Vice. La produzione, affidata alla regia di Joseph Kosinski e con Austin Butler nei panni di Sonny Crockett, sta cercando un antagonista di peso dopo la pausa da Mission: Impossible. Il progetto si colloca in un momento di transizione per l’attore, che sembra voler diversificare i suoi ruoli dopo aver chiuso temporaneamente la saga degli agenti segreti. Se le informazioni sono corrette, l’ex protagonista delle missioni impossibili diventerà il nemico da sconfiggere nella nuova versione del classico poliziesco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tom Cruise cattivo in Miami Vice: sfida post-Mission Impossible

Mission: Impossible 9: Tom Cruise vuole Chloe Zhao alla regia?Secondo le ultime indiscrezioni la star di Mission: Impossibile avrebbe contattato la regista di Hamnet per convincerla a dirigere un nuovo capitolo...

Leggi anche: Tom Cruise sul tetto di un treno in Norvegia: nuovo Mission Impossible?

Temi più discussi: I cinque peggiori film di Tom Cruise: la nostra classifica dei suoi flop; È morto all’età di 94 anni James Tolkan, attore iconico di Ritorno al futuro e Top Gun.; John Travolta sta per debuttare come regista per un film davvero speciale; Sapete quali sono i 5 film peggiori con Robert Pattinson? Ecco la lista!.

Tom Cruise più cattivo che mai: sarà lui il villain nel reboot di Miami Vice di Joseph Kosinski?Un rumor bomba tutto da confermare: la coppia formata da Tom Cruise e dal regista Joseph Kosinski potrebbe presto tornare a collaborare con un ruolo inedito per il divo. Siamo nel regno ... movieplayer.it

Tom Cruise più cattivo che mai: sarà lui il villain nel reboot di Miami Vice di Joseph Kosinski?Siamo nel regno dell'incertezza, ma se l'indiscrezione diffusa nelle ultime ore troverà conferma la notizia è davvero da urlo. Secondo quanto riferito da uno scooper, Tom Cruise potrebbe unirsi al ... msn.com

Tom Cruise, Antonio Banderas e Brad Pitt sul set di "Intervista col Vampiro" facebook