Terni Valnerina nel degrado a Pasqua e Pasquetta | Erba alta e cunette ostruite tra Collestatte e Torre Orsina

Durante le festività pasquali, la Valnerina si è trovata in condizioni di degrado tra Collestatte e Torre Orsina. Le cunette risultano ostruite e l’erba alta invade le strade, creando disagi per i visitatori. Nonostante l’arrivo di turisti nella zona della Cascata delle Marmore, né l’Anas né il Comune di Terni hanno adottato interventi significativi per migliorare la situazione.

Il segretario del locale circolo Pd Massimo Leopoldi: “Le bellezze della Valnerina e gli sforzi delle attività ricettive private devono essere accompagnate da un livello di decoro adeguato” “È arrivata Pasqua, arrivano i turisti, ma Anas e Comune di Terni non si fanno trovare pronti, in una zona turistica come quella della Cascata delle Marmore. Il tratto di Collestatte e Torre Orsina della strada statale 209 Valnerina anche quest’anno presenta erba alta sui bordi, marciapiedi impraticabili e cunette ostruite da detriti. Negli anni in cui governava il PD le manutenzioni della statale venivano effettuate dalla Provincia di Terni in accordo col Comune di Terni, ed il primo taglio veniva effettuato a marzo, prima dell’inizio della stagione turistica. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Frane bloccano Collestatte e Torre Orsina: un mese di inerziaUn mese dopo le piogge di febbraio, Collestatte e Torre Orsina attendono ancora interventi sulle frane e sul fiume Nera. Leggi anche: Collestatte e Torre Orsina autonome. Piace l’idea del nuovo Comune