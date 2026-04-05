Terni Pasqua e dolci tipici | cresce il comparto dolciario ma diminuiscono le pasticcerie

Da ternitoday.it 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le festività pasquali, si registra un aumento nella produzione di dolci tradizionali, come colombe e uova di cioccolato, spesso accompagnati dai prodotti tipici regionali. Tuttavia, si osserva anche una diminuzione del numero di pasticcerie attive sul territorio. La crescita del settore dolciario si accompagna a una presenza più concentrata di attività specializzate, mentre molte attività più piccole hanno chiuso o ridotto la propria presenza.

Il periodo delle vacanze di Pasqua esalta i dolci tipici della tradizione. Colombe, uova di cioccolato o semplicemente i prodotti tipici di ogni singolo territorio. Secondo i dati forniti da Enrico Quintavalle per Confcommercio sono ben 33.404 le imprese del comparto, distribuite lungo tutto lo stivale, di queste 23.945 artigiane con una percentuale del 71,7%. Secondo l’analisi fornita: “La tavola di Pasqua può contare su 330 prodotti agroalimentari a marchio DOP, IGP e STG, su 530 vini DOP e IGP e 5.717 prodotti agroalimentari tradizionali. L’analisi per tipologia di prodotti della tradizione evidenzia una maggiore diffusione di prodotti della pasticceria, biscotteria, confetteria e della panetteria e delle paste fresche, con 1. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Sette dolci tipici toscani in attesa della PasquaFirenze, 13 marzo 2026 – Oltre alle classiche uova di cioccolato e alle colombe, il periodo pasquale offre tante alternative dolci da provare.

Leggi anche: Pasqua, dolci tipici: tradizioni, simboli e sapori che la raccontano

Temi più discussi: La Pasqua amara dei ternani: uova troppo care, tagliati gli acquisti rispetto al 2025; Pampepato di Terni Igp sulla tavola anche a Pasqua -; PASQUA 2026: 3 ITALIANI SU 4 ACQUISTERANNO DOLCI E UOVA. LA SORPRESA PESA PER OLTRE 7 SU 10; Pasqua, l’Umbria del gusto: 671 imprese artigiane a difesa della tradizione.

terni pasqua e dolciTutti i dolci tipici di Pasqua in Italia, tra tradizioni regionali e ricette di famigliaSapete quali sono i dolci tipici di Pasqua in Italia? Tutti conosciamo (e mangiamo) la colomba e le uova di cioccolato, ma pochi possono dire di aver assaggiato ogni prelibatezza del Belpaese. buonissimo.it

terni pasqua e dolciDolci e Pasqua nel vicentino: sono 435 le imprese artigiane del compartoPasticcerie e imprese del settore dolciario già al lavoro da qualche settimana in vista della Pasqua. Nel vicentino sono 435 le imprese artigiane del ... vicenzareport.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.