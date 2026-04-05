Terni Pasqua e dolci tipici | cresce il comparto dolciario ma diminuiscono le pasticcerie

Durante le festività pasquali, si registra un aumento nella produzione di dolci tradizionali, come colombe e uova di cioccolato, spesso accompagnati dai prodotti tipici regionali. Tuttavia, si osserva anche una diminuzione del numero di pasticcerie attive sul territorio. La crescita del settore dolciario si accompagna a una presenza più concentrata di attività specializzate, mentre molte attività più piccole hanno chiuso o ridotto la propria presenza.

Il periodo delle vacanze di Pasqua esalta i dolci tipici della tradizione. Colombe, uova di cioccolato o semplicemente i prodotti tipici di ogni singolo territorio. Secondo i dati forniti da Enrico Quintavalle per Confcommercio sono ben 33.404 le imprese del comparto, distribuite lungo tutto lo stivale, di queste 23.945 artigiane con una percentuale del 71,7%. Secondo l’analisi fornita: “La tavola di Pasqua può contare su 330 prodotti agroalimentari a marchio DOP, IGP e STG, su 530 vini DOP e IGP e 5.717 prodotti agroalimentari tradizionali. L’analisi per tipologia di prodotti della tradizione evidenzia una maggiore diffusione di prodotti della pasticceria, biscotteria, confetteria e della panetteria e delle paste fresche, con 1. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Sette dolci tipici toscani in attesa della PasquaFirenze, 13 marzo 2026 – Oltre alle classiche uova di cioccolato e alle colombe, il periodo pasquale offre tante alternative dolci da provare.

Leggi anche: Pasqua, dolci tipici: tradizioni, simboli e sapori che la raccontano

Temi più discussi: La Pasqua amara dei ternani: uova troppo care, tagliati gli acquisti rispetto al 2025; Pampepato di Terni Igp sulla tavola anche a Pasqua -; PASQUA 2026: 3 ITALIANI SU 4 ACQUISTERANNO DOLCI E UOVA. LA SORPRESA PESA PER OLTRE 7 SU 10; Pasqua, l’Umbria del gusto: 671 imprese artigiane a difesa della tradizione.

Tutti i dolci tipici di Pasqua in Italia, tra tradizioni regionali e ricette di famigliaSapete quali sono i dolci tipici di Pasqua in Italia? Tutti conosciamo (e mangiamo) la colomba e le uova di cioccolato, ma pochi possono dire di aver assaggiato ogni prelibatezza del Belpaese. buonissimo.it

Dolci e Pasqua nel vicentino: sono 435 le imprese artigiane del compartoPasticcerie e imprese del settore dolciario già al lavoro da qualche settimana in vista della Pasqua. Nel vicentino sono 435 le imprese artigiane del ... vicenzareport.it

Se siete in giro questo fine settimana, noi ci siamo sempre. A Terni con tanto sole #pasquetta facebook

#Terni, nuovo sos da Sant’Agnese: «Scarichi illeciti, #rifiuti, #degrado e #insicurezza» x.com