Alla Galaxy Arena di Macao si è svolta la finale della World Cup 2026 di tennistavolo, conclusasi con due vittorie cinesi. Wang Chuqin ha conquistato il titolo maschile, mentre Sun Yingsha si è aggiudicata la competizione femminile. Entrambi i giocatori hanno superato gli avversari nelle rispettive finali, portando a termine la manifestazione con i successi della nazionale cinese.

Alla Galaxy Arena di Macao si è conclusa la World Cup 2026 di tennistavolo: doppio successo della Cina, con i trionfi di Wang Chuqin nel settore maschile e Sun Yingsha nel comparto femminile. Per Wang Chuqin si tratta del primo titolo in carriera, mentre per Sun Yingsha è record, con il terzo successo consecutivo. Nel singolare maschile il cinese Wang Chuqin, numero uno al mondo, ha sconfitto il giapponese Sora Matsushima per 4-3 (9-11, 18-16, 11-8, 11-13, 8-11, 11-4, 11-8), conquistando il primo titolo mondiale alla terza partecipazione alla World Cup. Terzo posto per Hugo Calderano (Brasile), campione uscente, e per Lin Yun-Ju (Cina Taipei). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennistavolo, Wang Chuqin e Sun Yingsha trionfano nelle finali della World Cup di Macao

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