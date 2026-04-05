Tara Dragas festeggia due podi nel Grand Prix di Pasqua Esordio difficile per le Farfalle di Desio

Durante il fine settimana di Pasqua, il Grand Prix di Thiais ha visto tornare in azione Tara Dragas, che ha conquistato due podi nella gara di ginnastica ritmica. Le Farfalle di Desio hanno affrontato un esordio difficile in questa competizione internazionale, in una delle più importanti tappe del circuito. La manifestazione ha attirato numerosi appassionati e atleti da vari paesi, offrendo uno spettacolo di alto livello.

Tara Dragas ha ripreso la propria stagione al Grand Prix di Thiais, una grande classica internazionale della ginnastica ritmica che ha tenuto compagnia agli appassionati nel corso del weekend di Pasqua. In terra francese, l’azzurra ha concluso il concorso generale al quarto posto con il punteggio di 106.450 (28.500 al cerchio, 27.450 con la palla, 24.900 con le clavette, 25.600 con il nastro) nella gara vinta dalla bielorussa Alina Harnasko (112.200) davanti alla russa Mariia Borisova (110.350) e alla kazaka Akhmaral Yerekesheva (106.900). La friulana è rimasta giù dal podio per 45 centesimi, pagando qualche errore di troppo alle clavette.... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tara Dragas festeggia due podi nel Grand Prix di Pasqua. Esordio difficile per le Farfalle di Desio Ginnastica ritmica, Tara Dragas riparte dalla Francia. In Coppa del Mondo tocca alle “Farfalle di Desio”+Al momento l’Italia può fare affidamento su due gruppi di ginnastica ritmica: uno con base a Chieti e uno in allenamento a Desio. Leggi anche: Ginnastica ritmica, Grand Prix di Thiais: Dragas quarta nell’All Around e tre finali centrate. Le Farfalle al debutto stagionale Tara Dragas festeggia due podi nel Grand Prix di Pasqua. Esordio difficile per le Farfalle di DesioTara Dragas ha ripreso la propria stagione al Grand Prix di Thiais, una grande classica internazionale della ginnastica ritmica che ha tenuto compagnia ... oasport.it Ginnastica ritmica, Tara Dragas riparte dalla Francia. In Coppa del Mondo tocca alle Farfalle di DesioAl momento l'Italia può fare affidamento su due gruppi di ginnastica ritmica: uno con base a Chieti e uno in allenamento a Desio. La formazione che si ... oasport.it