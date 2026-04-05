Tadej Pogacar ha partecipato al Giro delle Fiandre, una delle classiche più importanti del ciclismo, e si è aggiudicato la vittoria per la terza volta. Tuttavia, durante la gara sono emerse alcune controversie riguardanti comportamenti in corsa, che hanno portato a un procedimento legale e a una multa da pagare. Sebbene abbia evitato la squalifica, il ciclista potrebbe essere chiamato a comparire davanti a un tribunale per ulteriori accertamenti.

Tadej Pogacar ha vinto il Giro delle Fiandre per la terza volta in carriera: dopo le affermazioni del 2023 e del 2025, il fuoriclasse sloveno ha dettato ancora legge alla ribattezzata Ronde, firmando una spettacolare progressione in occasione dell’ultimo passaggio sull’Oude Kwaremont e staccando l’olandese Mathieu van der Poel, l’unico capace di resistergli dopo la prima accoppiata Kwaremont-Paterberg. L’affermazione del 27enne è però finita nel mirino della giustizia belga per quanto successo a circa 215 chilometri dal traguardo di Oudenaarde. La corsa era incominciata da una sessantina di chilometri e viveva un momento sostanzialmente tranquillo, quando si sono abbassate le barriere di un passaggio a livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar ha evitato la squalifica al Giro delle Fiandre! Cos’è successo e la multa da pagare, ma rischia il tribunale

Tadej Poga?ar ha dominato anche il Giro delle FiandreLo sloveno Tadej Pogacar, il miglior ciclista al mondo, ha vinto per la terza volta il Giro delle Fiandre, seconda classica monumento della stagione.

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