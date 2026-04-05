Tadej Pogacar ha conquistato la vittoria anche al Giro delle Fiandre, segnando il suo terzo successo in una delle principali corse di un giorno del calendario ciclistico. La gara si è svolta su un percorso impegnativo, con salite e strade sterrate, e ha visto Pogacar prevalere in una fuga finale. La corsa ha attirato numerosi ciclisti di alto livello, tutti impegnati a mettere in mostra le proprie capacità.

Lo sloveno Tadej Pogacar, il miglior ciclista al mondo, ha vinto per la terza volta il Giro delle Fiandre, seconda classica monumento della stagione. Le “classiche monumento” sono le cinque corse di un giorno più storiche e importanti, ognuna con una sua peculiarità di percorso o altimetria. Pogacar, che ha 27 anni e corre per la Uae team Emirates, aveva già vinto cinque volte (di fila) il Giro di Lombardia, tre volte la Liegi-Bastogne-Liegi e all’inizio della stagione la Milano-Sanremo, una delle classiche che gli mancava. Ora gli manca solo la Parigi-Roubaix, che ha corso una volta sola e in cui è arrivato secondo nonostante una caduta. Pogacar ha vinto il Giro delle Fiandre in solitaria, al termine dei 271 chilometri tra Anversa e Oudenaarde. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Tadej Poga?ar ha dominato anche il Giro delle Fiandre

Leggi anche: Giro delle Fiandre, Tadej Pogacar: “Qualcosa da vincere resterà sempre”

Leggi anche: Tadej Pogacar li stacca uno dopo l’altro e firma il tris al Giro delle Fiandre

Peter Sagan sul ciclismo di Poga?ar: Si dice che le corse non siano come giocare alla PlayStation. Per lui invece lo sono© ASO / Charly LopezPeter Sagan commenta il ciclismo di oggi dominato da Tadej ... msn.com

Al suo esordio stagionale il ciclista Tadej Poga?ar ha vinto la Strade Bianche, prestigiosa gara in ToscanaIl ciclista sloveno Tadej Poga?ar (si legge Pogaciar) ha vinto per la quarta volta la Strade Bianche, la prestigiosa gara di un giorno che si svolge in Toscana. È arrivato al traguardo con un ... ilpost.it