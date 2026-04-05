Negli ultimi anni si sta assistendo a una riscoperta del mahjong, un gioco di origine cinese arrivato in Occidente circa un secolo fa. Dopo aver avuto una diffusione limitata, negli ultimi tempi il gioco ha visto una crescita di interesse tra appassionati di diverse età. Numerosi club e piattaforme online hanno contribuito a rendere il mahjong più accessibile, portandolo a una nuova popolarità tra chi cerca un’attività di svago e socializzazione.

Un gioco cinese arrivato in Occidente un secolo fa è diventato popolare negli ultimi anni, con tornei partecipati nelle grandi città In Italia il mahjong è noto soprattutto come solitario a cui giocare al computer, ma la sua storia e diffusione sono molto più stratificate. Nacque in Cina come gioco da tavolo di gruppo, e nel tempo se ne sono sviluppate oltre quaranta varianti, anche in Italia, dove arrivò a inizio Novecento e si diffuse soprattutto in Emilia-Romagna. A lungo è rimasto popolare, anche fuori dalla Cina, tra persone cinesi di seconda generazione o di una certa età, ma da qualche anno ha cominciato a essere riscoperto anche dai più giovani e nei paesi occidentali. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Stiamo riscoprendo il mahjong

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