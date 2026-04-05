Stefano De Martino a Madrid e forse non è da solo Chi è la donna in viaggio con lui?

Stefano De Martino si trova a Madrid per le vacanze di Pasqua, dove ha trascorso alcuni giorni visitando musei, facendo passeggiate e ascoltando musica. Durante il soggiorno, è stato visto in compagnia di una donna, con cui si è spostato tra diverse zone della città. Non sono stati forniti dettagli sull’identità della donna o sulla natura del loro rapporto.

Non c'è alcuna certezza al momento, però una signora è stata fotografata dal conduttore per due volte e postata nelle sue storie Stefano De Martino ha scelto Madrid per trascorrere le vacanze di Pasqua, concedendosi qualche giorno da vero turista tra musica, arte e passeggiate nella capitale spagnola. Il weekend è iniziato all’insegna della musica: sabato sera il conduttore era tra il pubblico del concerto di Rosalía, popstar internazionale che De Martino aveva già seguito anche a Milano. In quell'occasione, però, lo show ha avuto un imprevisto: la cantante fu costretta a interrompere l’esibizione a causa di un malore dovuto, secondo quanto emerso, a un’intossicazione alimentare. 🔗 Leggi su Today.it

Stefano De Martino sapete con chi ha passato San Valentino? Con la donna più famosa della tv (non è Belen!)Altro che fuga romantica o misteriosi rendez-vous: per Stefano De Martino questo San Valentino ha avuto il sapore della complicità professionale e...

“Non è possibile, proprio lei…”. Stefano De Martino nascosto nel pubblico del concerto, chi c’era con luiC’è chi continua a sostenere che tra Stefano De Martino e una nota attrice comica della televisione italiana non ci sia nulla che vada oltre il...

Temi più discussi: Stefano De Martino, Ultimo Tango a STEP prima di Sanremo 2027; Stefano De Martino e Brenda Lodigiani di nuovo insieme: flirt in corso o preparativi per Sanremo?; Ascolti tv del 25 marzo, Stefano De Martino raddoppia l’appuntamento; Stefano De Martino e le donne? Le fa entrare nella sua vita, ma non dà una definizione precisa.

Sanremo 2027, spuntano i nomi di due co-conduttrici che affiancheranno Stefano De Martino: ecco chi sonoManca ancora molto prima della prossima edizione del Festival di Sanremo 2027, ma spuntano già i nomi di chi potrebbe affiancare Stefano De Martino alla conduzione della kermesse. comingsoon.it

Stefano De Martino presenta Brenda Lodigiani in famiglia: l’avvistamento che cambia tutto!Stefano De Martino in famiglia con la presunta nuova fiamma Brenda Lodigiani. Gli scatti rubato confermano una relazione sempre più ... comingsoon.it

augura a tutti una Pasqua serena e una Pasquetta piena di sorrisi Tra famiglia, affetti e momenti semplici… quelli che contano davvero #StefanoDeMartino #Pasqua #Pasquetta #Auguri #FamilyTime #FBLifeStyle - facebook.com facebook

PIPPITEL! – TELEMELONI APPARECCHIA UN ALTRO REGALO PER STEFANO DE MARTINO E SPEGNE NUOVAMENTE RAI1.. x.com