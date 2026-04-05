Sporting Lisbona-Arsenal Champions League 07-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I lusitani possono fare risultato

Stasera alle 21:00 si affrontano Sporting Lisbona e Arsenal in una partita valida per la Champions League. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote dei bookmaker indicano favoriti gli ospiti. I padroni di casa, però, cercano di ottenere un risultato positivo in questa sfida che si svolge nel loro stadio. Viktor Gyokeres, attaccante svedese, tornerà a giocare al Josè Alvalade, dove ha già vestito la maglia in passato.

Probabilmente Viktor Gyokeres non avrebbe immaginato di tornare al Josè Alvalade per giocare un quarto di finale di Champions League: il destino ha riservato questa sorpresa al bomber svedese e ai suoi vecchi tifosi, che non avevano preso troppo bene la voglia di andare via palesata così fortemente quest’estate. A parte le questioni riguardanti il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sporting Lisbona-Arsenal (Champions League, 07-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I lusitani possono fare risultato Sporting Lisbona-Arsenal (Champions League, 07-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gyokeres guida i Gunners nella sua LisbonaProbabilmente Viktor Gyokeres non avrebbe immaginato di tornare al Josè Alvalade per giocare un quarto di finale di Champions League: il destino ha... Sporting Lisbona-Paris Saint Germain (Champions League, 20-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I lusitani cercano l’impresaLa stagione del Paris Saint Germain è finora estremamente positiva: a parte l’incidente di percorso in coppa di Francia, con l’eliminazione a... Temi più discussi: Sporting-Arsenal, le probabili formazioni della partita di Champions League; Sporting-Arsenal, probabili: Gyokeres sfida il suo passato, Madueke c'è; Champions League, Sporting Lisbona-Arsenal: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Dove vedere Sporting Lisbona-Arsenal in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Sporting-Arsenal, le probabili formazioni della partita di Champions LeagueLo Sporting Lisbona sfida l'Arsenal nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League. Portoghesi in campo con il 4-2-3-1 con Catamo, Trincao e P. Goncalves a supporto di Suarez. Nell'Arse ... sport.sky.it Pronostico Sporting Lisbona vs Arsenal – 7 Aprile 2026La sfida di UEFA Champions League tra Sporting Lisbona e Arsenal è in programma il 7 Aprile 2026 alle 21:00 nello stadio N/D. Un appuntamento di alto profilo, ... news-sports.it Allo stadio Alvalade di Lisbona l’Arsenal di Arteta affronta lo Sporting nel primo atto dei quarti di finale di Champions League. I Gunners sono ancora imbattuti nel torneo, con 9 vittorie e un solo pareggio, e arrivano all’appuntamento forti di un accoppiame - facebook.com facebook