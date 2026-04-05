Sorpresa allo stadio spunta Mattarella | la reazione dei tifosi e l’assist al Palermo che ora sogna la Serie A – Il video

Durante il pomeriggio di Pasqua, allo stadio di Palermo, è stato visto un ospite inatteso, il presidente della Repubblica. La presenza ha suscitato reazioni tra i tifosi, alcuni dei quali hanno ripreso il momento con i propri telefoni. Nel frattempo, il Palermo, che sta lottando per la promozione in Serie A, ha beneficiato di questa visita, che ha fatto discutere tra i supporters presenti. Un video ha immortalato l'evento, diventato presto virale sui social.

Un ospite a sorpresa è spuntato nel pomeriggio di Pasqua allo stadio di Palermo: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato, 84 anni, si trova nel capoluogo siciliano per la Pasqua e ne ha approfittato per dare il suo sostegno dalla tribuna vip ai rosanero, in corsa per la promozione in Serie A. Arrivato alla “Favorita” poco prima del fischio d’inizio del match contro l’Avellino, Mattarella è stato accolto dal lungo applauso dei tifosi, e in tribuna, tra gli altri, dal presidente del club Dario Mirri e dal sindaco di Roberto Lagalla. Ospite d’eccezione, certo, il capo dello Stato. Per Mattarella però non è la prima volta in questo campionato di Serie B allo stadio di Palermo: ci era già stato il 30 agosto scorso per la sfida d’inizio stagione contro il Frosinone. 🔗 Leggi su Open.online

Il ritorno di Mattarella al Barbera che sogna la Serie A: festa dei tifosi a PalermoSi tratta di un applaudito ritorno, quello di stasera al «Renzo Barbera» , per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , che per la seconda...

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Allegri ha provato Nkunku, lasciando, quindi, Pulisic, a sorpresa, e Gimenez in panchina. Leao, rientrato solo giovedì in gruppo, probabilmente partirà dalla panchina, ma attenzione ad altre eventuali sorprese. [ Di Marzio ] Siete d’accordo con queste scelte facebook

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