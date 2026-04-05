Un uomo si è steso sulla strada durante una protesta, dichiarando di non aver avuto rancore nei confronti della processione che passava di lì. In precedenza, l’ex sindacalista aveva avuto un confronto con le forze dell’ordine, riconoscendo di aver adottato un atteggiamento non adeguato nei loro confronti. Attualmente, rischia una denuncia per il suo comportamento durante l’episodio. La polizia locale ha gestito la situazione senza incidenti.

MACERATA «Gli agenti della polizia locale stavano facendo il loro lavoro, mi dispiace se ho avuto un atteggiamento non appropriato nei loro confronti. Ho sbagliato e chiedo scusa». Francesco Migliorelli, 72 anni, parla di quanto accaduto venerdì sera in corso Cavour, poco prima del passaggio della processione. L’ex sindacalista della Cgil aveva parcheggiato l’auto in divieto di sosta e quando gliel’hanno rimossa ha inscenato una protesta show in mezzo alla strada. Si è steso a terra, rimanendoci per 11 minuti. La ricostruzione «Non ho insultato gli agenti, ma chi lavora va rispettato: lo ripeto, ho sbagliato - racconta Migliorelli -. Avevo parcheggiato in corso Cavour sugli stalli bianchi e quando ho visto che l’auto era stata rimossa mi sono arrabbiato. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Si stende sulla strada per protesta: «Non ce l?avevo con la processione». L?ex sindacalista Migliorelli ora rischia una denuncia

Parcheggia l’auto in divieto di sosta e gliela rimuovono, ex sindacalista si stende in strada per protestaMACERATA – Parcheggia in divieto di sosta e gli rimuovono l’auto quando se ne accorge inscena una protesta show in mezzo a corso Cavour prima della...

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