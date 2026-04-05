Si schianta contro un albero e finisce nel fosso profondo due metri | è in gravi condizioni

Un uomo di 70 anni ha perso il controllo dell'auto lungo via Dismano e si è schiantato contro un albero. L’incidente si è verificato in un tratto dove il veicolo è finito in un fosso profondo circa due metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l’uomo al trauma center dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena con codice di massima gravità.

Ha perso il controllo dell'auto, schiantandosi contro un albero lungo via Dismano. Un 70enne è stato trasportato con il codice di massima gravità al trauma center dell'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. L'incidente, al vaglio delle forze dell'ordine, si è verificato nel tardo pomeriggio di Pasqua, intorno alle 19. Il conducente del veicolo è stato ritrovato dai Vigili del Fuoco accasciato all'interno di un fosso adiacente, ad una profondità di circa 2 metri. I soccorritori hanno provveduto al recupero dell'uomo e al suo trasporto in quota strada, dove è stato affidato alle cure immediate dei sanitari del 118 per le manovre di soccorso. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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In Sardegna non si schianta più spesso. Si muore molto di più. Quando senti "regione più pericolosa d'Italia per incidenti stradali" pensi a traffico caotico, autostrade intasate, città dense. La Sardegna non ha niente di tutto questo. Eppure guida la classifica naz - facebook.com facebook

L’Inter schianta la Roma 5-2, doppietta di Lautaro: segnale forte a Napoli e Milan per lo scudetto #InterRoma x.com