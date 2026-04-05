Sgombero immediato per rischio crollo | cosa è successo in via Salomone via Parisi e via Cavallotti

Venerdì 3 aprile, la sindaca di Foggia ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che impone lo sgombero immediato di un complesso immobiliare nel centro della città. La decisione è stata presa a causa di un rischio di crollo che riguarda gli edifici di via Salomone, via Parisi e via Cavallotti. Le autorità hanno agito per prevenire eventuali incidenti, ordinando lo sgombero delle abitazioni interessate.

Un altro complesso immobiliare di Foggia è stato dichiarato inagibile con un’ordinanza contingibile e urgente firmata venerdì 3 aprile dalla sindaca di Foggia. Con il provvedimento, emanato a seguito di un sopralluogo tecnico effettuato il primo dello stesso mese, è stato disposto lo sgombero immediato di un edificio in via Salomone, via Cavallotti e via Parisi. Ritenuto quindi "attuale e concreto” il rischio di un crollo, parziale o totale, il Comune ha disposto il divieto d'accesso e lo sgombero degli immobili di via Salomone 69, 71, 73, di via Cavallotti 29 e di via Parisi 96, 98, 100. La decisione è stata motivata dalla necessità di tutelare la pubblica incolumità, data anche la posizione strategica del fabbricato, che affaccia su arterie stradali particolarmente trafficate del centro cittadino. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Tetto di una palazzina a rischio crollo: 6 famiglie evacuate in via SalomoneA Foggia un palazzo di via Salomone 98 abitato da sei nuclei familiari è stato sgomberato dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco per il cedimento... Intelligence USA: leadership iraniana “intatta”, nessun rischio di crollo immediatoSecondo quanto riportato da Reuters, l’intelligence statunitense segnala che la leadership dell’Iran resta in gran parte intatta e non corre il... Temi più discussi: Tetto a rischio crollo in via Salomone a Foggia, evacuata una palazzina: sei famiglie fuori casa; Una casa sommersa dai rifiuti. Trovata nell’ambito di un controllo: Degrado e rischio sanitario; Tetto di una palazzina a rischio crollo: 6 famiglie evacuate in via Salomone; VIDEO-FOTO/ FRANA IN MOVIMENTO A SILVI PAESE, EVACUATE TRE FAMIGLIE (11 PERSONE) DA UNA PALAZZINA. FOGGIA SGOMBERO Foggia, edificio a rischio crollo: sgombero urgente nel centro cittadino. Atto integraleIl Comune di Foggia ha disposto lo sgombero immediato di un fabbricato tra via Salomone, via Cavallotti e via Parisi ... statoquotidiano.it FOGGIA SGOMBERI Foggia, sgomberi urgenti per rischio crolli: famiglie fuori casa. Timore per il futuroDue recenti ordinanze della sindaca Episcopo impongono lo sgombero immediato di edifici nel centro urbano dopo cedimenti strutturali ... statoquotidiano.it Il sindaco Antonacci ordina lo sgombero immediato per il rischio esondazioni in 11 contrade facebook Maxi sgombero della Polizia di Stato in piazzale Stazione a Padova, dove 2 appartamenti erano stati trasformati in dormitori abusivi destinati a cittadini stranieri. I locali versavano in gravi condizioni igienico-sanitarie, senza alcun rispetto delle norme sulla sicu x.com