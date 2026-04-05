Sgombero immediato per rischio crollo | cosa è successo in via Salomone via Parisi e via Cavallotti

Da foggiatoday.it 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 3 aprile, la sindaca di Foggia ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che impone lo sgombero immediato di un complesso immobiliare nel centro della città. La decisione è stata presa a causa di un rischio di crollo che riguarda gli edifici di via Salomone, via Parisi e via Cavallotti. Le autorità hanno agito per prevenire eventuali incidenti, ordinando lo sgombero delle abitazioni interessate.

Un altro complesso immobiliare di Foggia è stato dichiarato inagibile con un’ordinanza contingibile e urgente firmata venerdì 3 aprile dalla sindaca di Foggia. Con il provvedimento, emanato a seguito di un sopralluogo tecnico effettuato il primo dello stesso mese, è stato disposto lo sgombero immediato di un edificio in via Salomone, via Cavallotti e via Parisi. Ritenuto quindi "attuale e concreto” il rischio di un crollo, parziale o totale, il Comune ha disposto il divieto d'accesso e lo sgombero degli immobili di via Salomone 69, 71, 73, di via Cavallotti 29 e di via Parisi 96, 98, 100. La decisione è stata motivata dalla necessità di tutelare la pubblica incolumità, data anche la posizione strategica del fabbricato, che affaccia su arterie stradali particolarmente trafficate del centro cittadino. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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