Serie A Pisa-Torino 0-1 | ai granata basta Che Adams

Il Torino ha vinto 1-0 contro il Pisa in una partita di Serie A. La rete decisiva è stata realizzata da Che Adams. Con questa vittoria, il Torino ha raggiunto 36 punti e si è temporaneamente allontanato dalla zona retrocessione, che dista ora nove punti. Il risultato rappresenta un passo importante per i granata nella corsa alla salvezza.

Il Torino passa per 0-1 sul campo del Pisa. Per i granata si tratta di una vittoria fondamentale, perché ipoteca la salvezza salendo a quota 36 punti, momentaneamente a +9 sulla zona retrocessione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Torino Football Club (@torinofc1906) Dopo un primo tempo povero di emozioni, decisiva la rete da due passi di Adams al 35? della ripresa. In precedenza, sullo 0-0, clamoroso errore di Tramoni, solo davanti a Paleari. I toscani restano fermi a 18 punti, con un solo successo raccolto nelle ultime cinque partite: per la salvezza ora serve un miracolo. Questo articolo Serie A, Pisa-Torino 0-1:... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Pisa-Torino 0-1: ai granata basta Che Adams Leggi anche: Roma Torino 2-3: Adams e Ilkhan portano Baroni ai quarti! Gasperini ko, i granata affronteranno l’Inter Leggi anche: Torino-Lecce 1-0, di Che Adams il gol della vittoria granata Temi più discussi: Pisa-Torino: biglietti e info per i tifosi; Pisa-Torino, info accrediti; Pisa e Torino a caccia dei tre punti; Pisa-Torino: probabili formazioni e statistiche. Pisa-Torino 0-1: il tabellinoReduce dal ko esterno contro il Milan a San Siro, il Torino di D’Aversa si prepara ad affrontare la trasferta contro il Pisa di Hiljemark in occasione della 31a giornata si Serie A. Partita cruciale p ... toro.it Diretta Pisa Torino streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 31^ giornata di Serie A.Diretta Pisa Torino streaming video tv: toscani ormai condannati alla retrocessione, i granata potrebbero ancora rischiare qualcosa. ilsussidiario.net Ché Adams sblocca e decide Pisa-Torino: i toscani restano all'ultimo posto in classifica facebook #PisaSC 0-1 #Torino Pisa moved another step closer to relegation after wasting big scoring opportunities and capitulating to a late Che Adams goal for Torino. #PisaTorino #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com