Serie A la diretta della 31ª giornata | risultati

Nella 31ª giornata di Serie A, il Bologna ha ottenuto una vittoria per 2-1 in trasferta contro la Cremonese. La partita si è conclusa con i tre punti per gli emiliani, che hanno conquistato la vittoria in trasferta. La sfida si è svolta nel pomeriggio, con i gol decisivi siglati dagli ospiti nel corso del secondo tempo.

16:50 – Bologna corsaro a Cremona: 1-2 alla Cremonese Si è chiusa Cremonese-Bologna con una vittoria netta degli emiliani. Il Bologna indirizza subito la gara trovando il vantaggio nei primi minuti e raddoppiando poco dopo, gestendo poi il risultato senza particolari rischi. La Cremonese prova a reagire segnando un gol all’ultimo con Bonazzoli ma non riesce a rientrare in partita, restando in difficoltà nella corsa salvezza. 22:32 – Pari tra Lazio e Parma: finisce 1-1 Termina in equilibrio la sfida tra Lazio e Parma. Le due squadre si dividono la posta al termine di un match aperto, con occasioni da entrambe le parti ma senza un vincitore. Un punto che muove la classifica di entrambe, senza però rappresentare una svolta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Primo gol in Serie A. Secondo gol con la maglia del Bologna, dopo quello in Europa League. Tra l'altro un bel gesto tecnico. Con la maglia dei rossoblu sta trovando maggior minutaggio e sta mostrando qualità offensive interessanti. A Torino, sponda Juventu - facebook.com facebook

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