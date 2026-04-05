Sala | Prestazione amara serve più cinismo per ripartire

Dopo la recente partita, il commento di Andrea Sala ha evidenziato che la squadra sta affrontando un momento difficile e che per superarlo è necessario adottare un atteggiamento più deciso. Nel post-partita, il suo volto mostrava delusione e frustrazione, riflettendo il sentimento generale nello spogliatoio, che non ha ancora accettato il trend negativo delle ultime giornate. La squadra si prepara ora a cercare nuove strategie per migliorare le proprie prestazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Il volto di Andrea Sala nel post-partita è lo specchio di uno spogliatoio che non accetta il trend negativo. Due sconfitte consecutive sono un fardello troppo pesante per una squadra che ambisce a palcoscenici diversi, e il portiere bianconero, tra i più esperti del gruppo, si presenta ai microfoni con un’analisi lucida e priva di filtri. Nonostante una prestazione che a tratti ha mostrato spunti positivi, l’Avellino torna a casa a mani vuote. Sala non nasconde l’amarezza per l’occasione sprecata: “Usciamo da questa partita con un rammarico enorme. Abbiamo prodotto gioco, ma alla fine quello che conta è il tabellino e purtroppo dice che abbiamo perso di nuovo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sala: “Prestazione amara, serve più cinismo per ripartire” Milano fatica a Treviso, Poeta: "Serve più cinismoMilano affronta Treviso in una sfida di campionato dopo aver chiuso la settimana con due successi in Eurolega. Avellino con più fiducia dopo il Padova: a Chiavari serve cinismoTempo di lettura: 3 minutiL’Avellino continua a lavorare lontano dai riflettori, con allenamenti a porte chiuse e ritmi che aumentano...