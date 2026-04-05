Ryan Gosling si è separato dal cast di un nuovo film diretto dagli stessi autori di ‘Everything, Everywhere, All at Once’. La notizia arriva dopo che, poche settimane fa, si era parlato del suo coinvolgimento in un progetto importante, in cui avrebbe interpretato il ruolo di protagonista. Il motivo di questa decisione non è stato comunicato pubblicamente e la produzione sta cercando un sostituto. La pellicola rimane in fase di sviluppo.

Vi avevamo raccontato in un articolo poche settimane fa che Ryan Gosling, la star protagonista dell’ultimo film campione d’incassi, Project Hail Mary, doveva entrare in un grande progetto. Era stato infatti scritturato dagli autori di Everything, everywhere, all at once, per un nuovo film da protagonista. Adesso la star fa un passo indietro e scende dalla scialuppa del progetto. Scopriamo il motivo di questo cambio di rotta. Il motivo del rifiuto. Variety ha confermato che Ryan Gosling non reciterà più nel prossimo film del duo di registi premio Oscar Daniel Kwan e Daniel Scheinert. L’abbandono di Gosling è attribuito a un conflitto di impegni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ryan Gosling lascia il cast del nuovo film degli autori di ‘Everything, Everwhere, all at once’

Disponibile il trailer ufficiale del nuovo film con Ryan Gosling e Sandra HüllerIl final trailer de L’ultima missione: Project Hail Mary, diretto dai premi Oscar Phil Lord e Christopher Miller (Spider-Man – Un nuovo universo) con...

Ryan Gosling sarà scritturato dagli autori di “Everything Everywhere All at Once”Ryan Gosling sarà il protagonista del prossimo film dei registi di Everything Everywhere All at Once, Daniel Kwan e Daniel Scheinert.

Temi più discussi: L'ultima missione: perché il film con Ryan Gosling è più commovente di un dramma (e l’amicizia con l’alieno vi farà piangere); Ryan Gosling, dopo il successo di Project Hail Mary, sarà la star del nuovo film dei Daniels; Incassi cinema 26-29 marzo 2026, Ryan Gosling domina ancora, bene i film italiani; Ryan Gosling in orbita con 'L'ultima missione: Project Hail Mary' a 164 milioni in Usa.

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Colpo di scena: Ryan Gosling dice addio al progetto sci-fi più misterioso dei prossimi anniRyan Gosling ha abbandonato uno dei progetti più attesi in ambito sci-fi dei prossimi anni: ecco svelato il motivo. bestmovie.it

Sony Pictures. . Quando continuano a dirti che sei troppo cresciuto per l'uovo di Pasqua. Con Ryan Gosling, L'ultima Missione: Project Hail Mary, al cinema. #LultimaMissione #ProjectHailMary facebook

Ryan Gosling in orbita con 'L'ultima missione: Project Hail Mary' a 164 milioni in Usa. Seguono il cartone Pixar Jumpers e l'horror indie 'Ti uccideranno'. #ANSA x.com