Roma Soulé gela San Siro | Gioco nonostante il dolore Ecco come sto

Matías Soulé ha deciso di scendere in campo nonostante un infortunio che lo ha costretto a riprendersi dopo un periodo difficile. Il giocatore ha partecipato alla partita di San Siro, dimostrando di voler contribuire alla squadra anche con il dolore. La sua presenza ha attirato l’attenzione, lasciando intendere che sta affrontando una fase complicata legata alle sue condizioni fisiche. La sfida contro il dolore si sta rivelando un episodio importante per il suo percorso.

Matías Soulé sfida il dolore e si riprende la Roma nel momento più critico della stagione. A pochi istanti dal fischio d’inizio di Inter-Roma, il fantasista argentino ha rotto il silenzio sulle sue condizioni fisiche, rivelando i retroscena di un calvario legato alla pubalgia che lo ha tenuto ai margini del progetto di Gian Piero Gasperini. «Dopo la gara contro il Napoli ho compreso di non poter più proseguire in quelle condizioni, nonostante il supporto degli antinfiammatori», ha ammesso il classe 2003 ai microfoni della stampa. Sebbene il problema non sia totalmente risolto, il ritorno del numero 18 garantisce alla compagine giallorossa quell’imprevedibilità tecnica necessaria per tentare il controsorpasso Champions League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Soulé gela San Siro: “Gioco nonostante il dolore. Ecco come sto” Inter-Roma: Gasperini recupera Soulé per il big match di San SiroIl Milan capolista attende una Roma rigenerata dal recupero di Matias Soulé, pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini in... Roma verso l’Inter: Soulé vede San Siro, Dybala accelera il rientroIl quartier generale della Roma riapre i cancelli ai nazionali, segnando l’inizio della preparazione tattica d’élite per il big match di domenica... Temi più discussi: Contro l'Inter, la Roma ritrova Soulé: riparte la corsa all'Europa; Inter-Roma, torna Soulé dopo 49 giorni: possibile titolare a San Siro per affiancare Malen; Roma, Malen-Soulé per la Champions: a San Siro serve la coppia per battere l’Inter; Inter-Roma, i convocati di Gasperini: torna Soulé, out Dybala e Koné per il big match di San Siro. Inter-Roma, i convocati di Gasperini: torna finalmente Soulé, la lista completaSuperati i problemi legati alla pubalgia, il giocatore argentino torna a disposizione del tecnico giallorosso: ecco tutte le scelte per la sfida al San Siro ... corrieredellosport.it Da San Siro a San Siro in un anno, Soulé può chiudere il cerchio per riaccendere la lucePur costretto ai box per più di un mese, l'argentino resta il 2° miglior marcatore della rosa in A e il miglior assistman. L'ultima vittoria a Milano è firmata da Mati ... ilromanista.eu | Easter showdown at San Siro. Inter v Roma is under way! FORZA ROMA #ASRoma #InterRoma x.com Kick-off at San Siro: Inter-Roma is on Calcio d'inizio a San Siro: è cominciata Inter-Roma BPER Banca facebook