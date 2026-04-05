Nel pre partita tra Inter e Roma, il dirigente nerazzurro ha dichiarato che l’allenatore Gasperini rimarrà sulla panchina della squadra. Ha anche commentato l’eliminazione in Europa League, definendola un rammarico. Massara ha parlato ai microfoni di DAZN, analizzando la sfida in programma a San Siro. Nessuna modifica alla guida tecnica è prevista, secondo quanto affermato dall’intervistato.

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© Calcionews24.com - Roma, Massara svela: «Gasperini rimarrà? È una certezza. L’eliminazione in Europa League è un rammarico»

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