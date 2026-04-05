Dopo la partita a San Siro, l’allenatore ha commentato il blackout che si è verificato dopo il 3-1, attribuendolo più a fattori psicologici che a una reale inferiorità della squadra. Ha anche sottolineato come l’assenza di un giocatore chiave abbia pesato sulla prestazione complessiva. Le sue parole sono state rilasciate ai microfoni di DAZN, senza aggiungere ulteriori commenti o analisi.

Gian Piero Gasperini non nasconde l’amarezza nel post-partita di San Siro, analizzando ai microfoni di DAZN un tracollo che definisce figlio di episodi psicologici più che di un’inferiorità costante. Il tecnico della Roma ha individuato nel terzo gol subito il punto di rottura definitivo: «Il blackout si è verificato dopo la terza rete, non prima. Abbiamo subito il rincasare dell’ Inter a freddo e poi allo scadere della prima frazione, ma nel mezzo la prestazione è stata di alto livello», ha sottolineato l’allenatore, rivendicando la qualità espressa dai giallorossi nonostante il parziale negativo all’intervallo. La fragilità difensiva resta il nodo centrale, aggravata dall’ uscita di scena anticipata di Gianluca Mancini, pilastro insostituibile dello scacchiere difensivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Gasperini a DAZN: “Blackout dopo il 3-1. Mancini? Assenza pesante”

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