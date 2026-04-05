Nella giornata di Serie A 202526, l’Inter si trova in vantaggio contro la Roma in una partita che sta attirando l’attenzione dei tifosi. I risultati aggiornati in tempo reale mostrano la situazione di classifica e le prestazioni delle squadre coinvolte nel campionato italiano. La Juventus segue da vicino gli altri incontri, con i suoi risultati che si aggiungono ai dati complessivi della giornata.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Inter in vantaggio contro la Roma

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MILAN-SASSUOLO 2-2 | HIGHLIGHTS | 15ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26

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