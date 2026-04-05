Ricci di mare senza tracciabilità in vendita nel ristorante di Santa Marinella sequestrati

A Santa Marinella, nel litorale della provincia di Roma, sono stati sequestrati ricci di mare destinati alla vendita in un ristorante. Gli esemplari trovati in vendita risultavano privi di tracciabilità, rendendo impossibile verificare la provenienza. Le autorità hanno disposto il sequestro degli animali e hanno avviato i controlli necessari per accertare eventuali irregolarità nella filiera di approvvigionamento.

Le ispezioni della capitaneria di Porto hanno interessato 58 locali del litorale laziale. Elevate multe per 35mila euro Ricci di mare senza tracciabilità pronti ad essere serviti in tavola. Siamo a Santa Marienlla, comune del litorale della provincia di Roma. Nel corso di un controllo gli uomini della guardia costiera del Lazio hanno sequestrato oltre 20 chili di prodotti destinati al consumo. In particolare i militari della direzione marittima hanno ispezionato oltre 36 ristoranti, 14 pescherie e 10 mercati rionali dove la violazione più comune ha riguardato la mancata tracciabilità del prodotto ittico, come nel caso di un ristorante sul litorale di Santa Marinella, dove sono stati rinvenuti oltre 20 chili di polpa di riccio in vaschette di alluminio e privi delle informazioni attestanti la provenienza per un equivalente di oltre 10. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Blitz a Santa Marinella, sequestrati 5mila ricci di mare. Multe per 30mila euroGli esemplari, secondo quanto appreso, sono stati rinvenuti in possesso di alcuni soggetti – già noti – dopo un lungo appostamento notturno per...

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Temi più discussi: Controlli in depositi e pescherie, sequestrati anche 6 mila ricci di mare: multe per 150 mila euro; Ricci, molluschi e pesce senza certificazione: sequestrati 360 chili di prodotti ittici; Il pranzo della domenica è servito ai Ricci Hotels; Nascosto tra i palazzi dei Parioli a Roma, il ristorante di pesce con terrazza per crudi e spaghetti ai ricci.

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Ricci di mare troppo cari? A Gioia solo 70 cent l’unoContinua la polemica per l’aumento di uno dei cibi cult dei pugliesi. «Basta una tuta subacquea una maschera e una bombola per alimentare il numero degli abusivi» Al mercato coperto i ricci di mare si ... lagazzettadelmezzogiorno.it

RICCI DI MANDORLE INGREDIENTI per circa 20-22 dolcetti Ricci di Mandorle 250 g farina di mandorle (o stesso peso di mandorle pelate) 150 g zucchero semolato 90 g albume freddissimo La scorza grattugiata di un limone biologico Qualche spolverata di c facebook

«Il Premio “Silvia Rossi” che il Rotary Club “Matteo Ricci” di #Macerata mi ha conferito ha per me un significato particolarmente profondo: più personale, più intimo, perché arriva dalla mia terra, dalle #Marche dove sono cresciuta e mi sono laureata, da person x.com