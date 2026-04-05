Remco Evenepoel | L’anno prossimo probabilmente sarò alla Milano-Sanremo E sulla Roubaix di domenica…

Remco Evenepoel ha annunciato che l’anno prossimo probabilmente prenderà parte alla Milano-Sanremo. Nel weekend, il ciclista belga ha esordito al Giro delle Fiandre, ottenendo un terzo posto alle spalle di Tadej Pogacar e di sé stesso. La corsa si è svolta sulle pietre del Belgio, dove il campione olimpico ha mostrato un’ottima condizione, dimostrando di essere tra i protagonisti della corsa.

Debutto di gran qualità per Remco Evenepoel al Giro delle Fiandre. Sulle pietre del Belgio il padrone di casa, campione olimpico in carica, si è destreggiato al meglio andandosi a prendere una gran terza posizione alle spalle di Tadej Pogacar e Remco Evenepoel. Le parole dell’uomo della Red Bull – BORA – hansgrohe ai microfoni di Spaziociclismo: “Sono arrivato nella posizione che mi meritavo oggi. Rispetto a Tadej e Mathieu, gli sforzi che faccio seduto in sella sono molto diversi rispetto al loro livello. Penso che questa sarà l’unica cosa da cambiare, è il punto in cui sono più forti e migliori di me. Per molto tempo, sono stato al loro livello tra un muro e l’altro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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