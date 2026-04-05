Ragazza 14enne si allontana da casa | denunciata la scomparsa

Una ragazza di 14 anni è scomparsa dopo essere uscita di casa nel tardo pomeriggio di venerdì 3 aprile. La giovane, con iniziali S.C., non ha fatto più ritorno e la famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri il giorno seguente. I militari stanno conducendo le indagini per accertare le circostanze della scomparsa, che si è verificata nella zona di San Giacomo.

Sul caso indagano i carabinieri. La minore è uscita di casa, in zona piazza Garibaldi, nel tardo pomeriggio di venerdì 3 aprile. Non ha con sè documenti né borsetta, solo il cellulare spento Una 14enne esce di casa due giorni fa e non fa più ritorno. La ragazza, iniziali S.C., si è allontanata da casa (in zona San Giacomo) nel tardo pomeriggio di venerdì 3 aprile e la sua famiglia ha denunciato la scomparsa ai carabinieri il giorno dopo. Non ha con sè documenti né borsetta, solo il cellulare spento, e al momento della scomparsa indossava vestiti scuri. “Ieri sera (sabato, ndr) era comparsa in un video su Tik Tok — spiega la zia —. Era a Roiano, c'erano altre persone. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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Investe con l'auto una donna che attraversa la strada e si allontana senza soccorrerla: denunciataUn drammatico incidente è stato registrato nella serata di venerdì, 13 febbraio, nel centro cittadino di None, in provincia di Torino.

To avoid an arranged marriage, the CEO hires a fake girlfriend—but falls in love for real! #drama

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Sta bene la 14enne scomparsa. Si era allontanata volontariamenteSi è presentata spontaneamente alle autorità alla stazione di Milano, dove si erano concentrate le ricerche ... msn.com

Elena, la ragazza 14enne di Albinea scomparsa ieri, è stata ritrovata! I genitori stanno andando a prenderla! (E stavolta, per fortuna, è confermato!) - facebook.com facebook